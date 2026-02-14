Писториус не видит перспектив у РФ продолжать войну и объясняет, как дожать Москву

"Было бы очень странно, если бы Россия смогла поддерживать это (войну - ред.) еще очень, очень долго", - сказал Писториус.

Для того, чтобы сделать невозможным финансирование военной машины Кремля. нужно остановить приток денег в РФ от энергоносителей, заявил чиновник.

"Мы должны как можно скорее, окончательно и полностью остановить приток денег от продажи газа и нефти, потому что это источник финансирования этой ужасной войны, денежные средства, которые нужны России", - отметил министр обороны ФРГ.