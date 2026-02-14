Писториус не видит перспектив у РФ продолжать войну и объясняет, как дожать Москву

Россия не сможет экономически поддерживать войну против Украины еще длительное время. В то же время партнеры должны как можно скорее остановить приток денег в Москву от продажи нефти и газа, что финансирует военную машину Кремля.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
"Было бы очень странно, если бы Россия смогла поддерживать это (войну - ред.) еще очень, очень долго", - сказал Писториус.
Для того, чтобы сделать невозможным финансирование военной машины Кремля. нужно остановить приток денег в РФ от энергоносителей, заявил чиновник.
"Мы должны как можно скорее, окончательно и полностью остановить приток денег от продажи газа и нефти, потому что это источник финансирования этой ужасной войны, денежные средства, которые нужны России", - отметил министр обороны ФРГ.
Как известно, 12 февраля по итогам "Рамштайна" Германия предложила западным союзникам предоставить Украине 35 ракет PAC-3, которые предназначены для систем Patriot. Эти ракеты сейчас вркай необходимы Украине для сбивания вражеских целей.
Борис Писториус заявил, что Берлин собирается поставить Украине еще пять ракет-перехватчиков PAC-3, если страны-партнеры предоставят в целом 30 ракет PAC-3.
Напомним, что из-за критической нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot украинские пусковые установки в январе оставались пустыми, что позволяло баллистике врага беспрепятственно атаковать энергетику.
Следует отметить, что Писториус не единственный в Европе, кто не верит в победу России и ее силы продолжать войну еще длительное время. Например, накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин "стратегически проиграл", а Украина выиграет войну.