Пісторіус не бачить перспектив у РФ продовжувати війну і пояснює, як дотиснути Москву

Росія не зможе економічно підтримувати війну проти України ще тривалий час. Водночас партнери повинні якомога швидше зупинити приплив грошей до Москви від продажу нафти та газу, що фінансує воєнну машину Кремля.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Було б дуже дивно, якби Росія змогла підтримувати це (війну - ред.) ще дуже, дуже довго", - сказав Пісторіус.

Для того, щоб унеможливити фінансування воєнної машини Кремля. потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв, заявив високопосадовець.

"Ми повинні якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні Росії", - зазанчив міністр оборони ФРН.