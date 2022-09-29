В Пісочині Харківської області зникло світло: в селищній раді назвали причину
Фото: в Пісочині Харківської області зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Пісочині Харківської області відсутнє електропостачання. Аварійники наразі працюють над його відновленням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Пісочинської селищної ради.
Усіх жителів Пісочина закликають відключити електроприлади від мережі.
"Шановні мешканці! Відбулась аварійна ситуація. Працівники АТ Харківобленерго роблять все можливе для усунення аварії", - пише пресслужба селищної ради.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 27 вересня, внаслідок ворожого удару по інфраструктурних об'єктах Харкова, у кількох районах міста зникло світло.
Станом на 28 вересня, без світла залишалися 18,5 тисячі споживачів.
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