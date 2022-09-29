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В Пісочині Харківської області зникло світло: в селищній раді назвали причину

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Четвер 29 вересня 2022 14:51
В Пісочині Харківської області зникло світло: в селищній раді назвали причину Фото: в Пісочині Харківської області зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Пісочині Харківської області відсутнє електропостачання. Аварійники наразі працюють над його відновленням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Пісочинської селищної ради.

Усіх жителів Пісочина закликають відключити електроприлади від мережі.

"Шановні мешканці! Відбулась аварійна ситуація. Працівники АТ Харківобленерго роблять все можливе для усунення аварії", - пише пресслужба селищної ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 27 вересня, внаслідок ворожого удару по інфраструктурних об'єктах Харкова, у кількох районах міста зникло світло.

Станом на 28 вересня, без світла залишалися 18,5 тисячі споживачів.

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