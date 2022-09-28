Через вчорашній удар по Харкову без світла залишаються близько 18,5 тисячі споживачів
Через вчорашній ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Харкова без світла досі залишаються 18,5 тисячі споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківобленерго.
Внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим частково знеструмлено Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони.
"Зараз близько 18,5 тисяч споживачів залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 вересня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав. Проте відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта, у зв'язку з чим у кількох районах міста зникло світло.
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