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Через вчорашній удар по Харкову без світла залишаються близько 18,5 тисячі споживачів

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Харків, Середа 28 вересня 2022 10:38
Через вчорашній удар по Харкову без світла залишаються близько 18,5 тисячі споживачів Фото: через вчорашній удар по Харкову без світла залишаються близько 18,5 тисячі споживачів (facebook.com/kharkivoblenergo)
Автор: Руслан Гаращенко

Через вчорашній ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Харкова без світла досі залишаються 18,5 тисячі споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківобленерго.

Внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим частково знеструмлено Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони.

"Зараз близько 18,5 тисяч споживачів залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 вересня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав. Проте відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта, у зв'язку з чим у кількох районах міста зникло світло.

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Електроенергія харков
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