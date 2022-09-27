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Окупанти завдали кілька ударів по Харкову

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Харків, Вівторок 27 вересня 2022 20:59
Окупанти завдали кілька ударів по Харкову Фото: російські військові завдали ударів по Харкову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали кількох ударів по Харкову. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксовано три прильоти. Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено (21:05)

Мер Харкова заявив, що війська РФ завдали ще одного удару по місту.

Оновлено (21:12)

За повідомленням журналістів Суспільного, у Харкові пролунав п'ятий вибух.

Оновлено (21:24)

За повідомленням голови ОВА, на місцях ударів працюють всі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється. Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112".

Нагадаємо, що вчора, 26 вересня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури у місті. Пошкодження також отримали об'єкти критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки.

Внаслідок обстрілів загинули щонайменше чотири особи, серед яких 15-річна дівчинка.

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