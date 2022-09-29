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В Песочине Харьковской области исчез свет: в поселковом совете назвали причину

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Четверг 29 сентября 2022 14:51
В Песочине Харьковской области исчез свет: в поселковом совете назвали причину Фото: в Песочине Харьковской области пропал свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Песочине Харьковской области отсутствует электроснабжение. Аварийщики сейчас работают над его возобновлением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Песочинского поселкового совета.

Всех жителей Песочина призывают отключить электроприборы от сети.

"Уважаемые жители! Произошла аварийная ситуация. Сотрудники АО Харьковоблэнерго делают все возможное для устранения аварии", - пишет пресс-служба поселкового совета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 27 сентября, в результате вражеского удара по инфраструктурным объектам Харькова, в нескольких районах города исчез свет.

По состоянию на 28 сентября, без света оставались 18,5 тысячи потребителей.

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