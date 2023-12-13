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Після збою у "Київстарі" активізувалися онлайн-шахраї: що вигадали аферисти

Україна, Середа 13 грудня 2023 14:42
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Після збою у "Київстарі" активізувалися онлайн-шахраї: що вигадали аферисти Фото: після збою у "Київстарі" у мережі активізувалися шахраї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі активізувалися шахраї після масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар". Аферисти поширюють інформацію від імені компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.

Правоохоронці попереджають, що аферисти після збою у "Київстарі" аферисти почали створювати у месенджерах фейкові боти. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи оператора.

Після збою у &quot;Київстарі&quot; активізувалися онлайн-шахраї: що вигадали аферисти

Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію отримати на офіційних джерелах компанії "Київстар". Це можна зробити:

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що вчора стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакерами. Відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Крім того, немає доступу до інтернету.

Мобільний оператор та СБУ заявляють, що сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Також СБУ заявляє, що за атакою могли стояти російські хакери з групи "Солнцепек".

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