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После сбоя в "Киевстаре" активизировались онлайн-мошенники: что придумали аферисты

Украина, Среда 13 декабря 2023 14:42
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После сбоя в "Киевстаре" активизировались онлайн-мошенники: что придумали аферисты Фото: после сбоя в "Киевстаре" в сети активизировались мошенники (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети активизировались мошенники после масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар". Аферисты распространяют информацию от имени компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Правоохранители предупреждают, что аферисты после сбоя в "Киевстаре" аферисты начали создавать в мессенджерах фейковые боты. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы оператора.

После сбоя в &quot;Киевстаре&quot; активизировались онлайн-мошенники: что придумали аферисты

Украинцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию получить на официальных источниках компании "Киевстар". Это можно сделать:

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что вчера произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакеры. Возбуждено дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа к интернету.

Мобильный оператор и СБУ заявляют, что сегодня планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Также СБУ заявляет, что за атакой могли стоять российские хакеры из группы "Солнцепек".

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