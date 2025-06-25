Після завершення конфлікту на Близькому Сході, час зупинити війну в Україні, - МЗС Литви

"Хоча Росія стверджує, що має військову перевагу над Україною, давайте подивимося на факти. Станом на 2024 рік Росія окупувала близько 1% території України. Щохвилини Росія втрачає одного солдата у війні, яку вона розпочала. Її економіка знаходиться на межі рецесії" - сказав він.

Будрис нагадав, що війна Росії проти України триває вже понад 1200 днів. Союзники по НАТО повинні негайно посилити економічний тиск на Росію - перш за все, прийняти 18-й пакет санкцій проти Кремля.

Ще одним шляхом до припинення війни, підкреслив міністр, є збільшення військової підтримки України, особливо надати нові системи протиповітряної оборони. Європа повинна інвестувати в українську оборонну промисловість та зробити все для підтримки Києва на шляху до НАТО, який Будрис назвав "незворотним".