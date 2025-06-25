Трамп відмовить Європі у посиленні санкцій проти Росії: Рубіо пояснив причину

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відхилить прохання Європи щодо посилення санкцій проти Росії, оскільки Вашингтон бажає "мати можливість для переговорів про мирну угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю POLITICO.

Як пише Politico, президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподіваються переконати Трампа, сьогодні, 25 червня, на тлі саміту НАТО, посилити санкції проти Російської Федерації (РФ) після того, як диктатор Володимир Путін неодноразово відхиляв американські спроби посередництва у перемир'ї.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме введемо нові санкції, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?", - заявив Рубіо.

За словами державного секретаря, Трамп нібито "знатиме правильний час і місце" для нових санкцій й наразі адміністрація президента США співпрацює з Конгресом, щоб забезпечити голову Білого дому відповідною гнучкістю.

"Якщо він це зробить, ви майже визнаєте, що найближчим часом переговори не відбудуться... Ми будемо продовжувати взаємодіяти. У тому сенсі, що якщо у нас буде можливість щось змінити і змусити їх сісти за стіл переговорів, ми нею скористаємося", - пояснив Рубіо.

Водночас він зауважив, що Штати не вважають, що Росія може досягти територіальних цілей на полі бою.