Україна розраховує на нові Mirage від Франції: Зеленський після зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

"Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ. Дякую Емманюелю та всьому народові Франції за сильну підтримку. Разом наближаємо гідний мир", - зауважив він.

Президенти також обговорили розвиток коаліції рішучих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

"Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому", - написав Зеленський.

На зустрічі вони обговорили можливість розширити повітряний флот України додатковими Mirage, а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі.

Mirage для України

Президент Франції Еммануель Макрон ще торік заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. Спочатку очікувалося, що поставки розпочнуться наприкінці 2024 року.

Однак уже 6 лютого цього року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про надходження перших бойових літаків в Україну.

А вже 7 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Mirage вперше були задіяні для захисту українського неба від російських ракет і безпілотників.

Детально про французькі винищувачі, які отримала Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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