Орбан погрожує блокувати вступ України до ЄС і НАТО
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО. Він пообіцяв блокувати цей процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Обрана, яку він зробив після прибуття на саміт НАТО в Гаазі.
"НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання - щоб так і лишалося", - сказав Орбан, відповідаючи на питання журналістів щодо участі Володимира Зеленського в саміті.
Угорський прем’єр також заявив, що можливе приєднання України до Європейського Союзу несе ризик ескалації війни для ЄС. При цьому він наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО.
"Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші", - видав Орбан.
На його думку, головна небезпека для Європи полягає не у воєнній сфері, а в втраті економічної конкурентоспроможності, а не в питаннях безпеки.
Вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, ніби кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті в Гаазі. За його словами, йдеться про Угорщину, Словаччину, Сполучені Штати Америки та Туреччину.
Однак за даними джерела РБК-Україна сьогодні, 25 червня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Окрім зустрічі з американським лідером, в програмі президента України також зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Нової Зеландії Крістофером Лаксоном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.
Раніше Орбан вже заявляв, що докладе усіх зусиль для того, щоб не допустити вступу України до Європейського Союзу. Адже в інакшому випадку його "мучитиме совість".
Також він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.
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