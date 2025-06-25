После завершения конфликта на Ближнем Востоке, время остановить войну в Украине, - МИД Литвы

"Хотя Россия утверждает, что имеет военное превосходство над Украиной, давайте посмотрим на факты. По состоянию на 2024 год Россия оккупировала около 1% территории Украины. Каждую минуту Россия теряет одного солдата в войне, которую она начала. Ее экономика находится на грани рецессии", - сказал он.

Будрис напомнил, что война России против Украины продолжается уже более 1200 дней. Союзники по НАТО должны немедленно усилить экономическое давление на Россию - прежде всего, принять 18-й пакет санкций против Кремля.

Еще одним путем к прекращению войны, подчеркнул министр, является увеличение военной поддержки Украины, особенно предоставить новые системы противовоздушной обороны. Европа должна инвестировать в украинскую оборонную промышленность и сделать все для поддержки Киева на пути в НАТО, который Будрис назвал "необратимым".