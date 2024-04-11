Після запрошення від Зеленського. Трамп вважає недоцільним візит в Україну "просто зараз"

Крайнє запрошення від Зеленського звучало в опублікованому у вівторок, 10 квітня, інтерв'ю виданню Axel Springer. Глава української держави попросив Трампа відвідати країну, зокрема, щоб вислухати ідеї екс-президента США щодо припинення війни Росії проти України.

Вже у середу представники виборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом Штатів не було.

"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну просто зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - йдеться в електронному листі від штабу.

Варто зауважити, що поїздки кандидатів у президенти США за кордон є доволі частою практикою. Такі візити здійснюються, зокрема, з метою покращити свою зовнішню політику.

Так, наприклад, колишні кандидати "республіканці" Майк Пенс та Кріс Крісті відвідували Україну під час кампанії за висунення від Республіканської партії. Також зазначимо, що Трамп під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році відвідав Мексику і зустрівся з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у публікації The Washington Post з'явилася інформація, що Дональд Трамп у приватній розмові заявив про готовність припинити війну Росії проти України, давлячи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

Пізніше радник передвиборчого штабу Трампа назвав матеріал Washington Post "фейковою новиною". Він наголосив, що кандидат у президенти США не прийме мирного плану, доки він не прийде до влади і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

У березні 2023 року Дональд Трамп вже обіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у разі обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року. При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Раніше, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якщо мирний план Трампа щодо війни в Україні полягає лише у передачі частини територій Росії, то це дуже примітивна ідея.

Також нагадаємо, що перед тим Зеленський запрошував Трампа в Україну також і у січні.