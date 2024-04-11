После приглашения Зеленского. Трамп считает нецелесообразным визит в Украину "прямо сейчас"

Крайнее приглашение от Зеленского звучало в опубликованном во вторник, 10 апреля, интервью изданию Axel Springer. Глава украинского государства попросил Трампа посетить страну, в частности, чтобы выслушать идеи экс-президента США относительно прекращения войны России против Украины.

Уже в среду представители избирательного штаба Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с бывшим президентом Штатов не было.

"От Зеленского не было никакой связи, и Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий", - говорится в электронном письме от штаба.

Следует заметить, что поездки кандидатов в президенты США за границу являются довольно частой практикой. Такие визиты осуществляются, в частности, с целью улучшить свою внешнюю политику.

Так, например, бывшие кандидаты "республиканцы" Майк Пенс и Крис Кристи посещали Украину во время кампании за выдвижение от Республиканской партии. Также отметим, что Трамп во время своей первой президентской кампании в 2016 году посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.

Что предшествовало

Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в приватном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

В марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Ранее, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что если мирный план Трампа по войне в Украине состоит только в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея.

Также напомним, что прежде Зеленский приглашал Трампа в Украину также и в январе.