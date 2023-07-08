Після війни буде нова Україна або не буде ніякої, - Резніков

Який шлях пройшли українські захисники

Він зазначив, що зараз слід озирнутися на пройдений шлях та подивитися трохи вперед.

"Починалося з "Києву за три дні" - нещодавно закінчилося у 200 км від Москви. І це ще не остаточний фініш, лише проміжний", - написав міністр.

Маршрут пролягав через героїчну оборону Сум, Чернігова, Охтирки, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Харкова, Маріуполя, Ізюма, Волновахи, Сєверодонецька, Вугледару, Мар'їнки, фортецю Бахмут, десятки інших міст та сіл.

При цьому частину населених пунктів, як Херсон, ми вже повернули, а частину ще повернемо. Резніков зазначив, що це один ланцюг подій, які творять героїзм наших захисників та стійкість усього українського народу.

"Від "русского корабля" на дні - до "приземлення" аналоговнетних "Кинджалів". Від невеликих партій зброї для партизанської війни - до "артилерійської родини", "танкової коаліції" і очікування літаків. Від прощання з Україною у західних столицях - до усвідомлення, що Україна - це щит Європи. Це шлях величезних жертв, які поки не вкладаються у голові", - зазначив міністра.

Втрати України

Через повномасштабну війну мільйони людей виїхали за кордон, частину з яких ми втратимо. Війна - це сотні тисяч вкрадених росіянами дітей, яких ми повинні врятувати.

Війна - це десятки тисяч квадратних кілометрів вбитої природи, сотні знищених поселень, зруйнованих підприємств, знищених справ чийогось цілого життя.

Російська агресія - це тисячі загиблих. Тисячі доказів, що ворожий напад - це акт геноциду.

Резніков зазначив, що для нього особисто це був час переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і водночас впевненості, що Україна переможе.

Моральна деградація Росії

Міністр додав, що він не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Адже це очевидно суперечило їхній меті. Тому він сприймає надійний захист нашого неба як особистий виклик. За його словами, у Києві це завдання майже вирішили. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі - ще ні, але робота йде.

"Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили", - написав він.

Резніков зазначив, що це його вперше вразило, коли на перемовинах у Білорусі у березні 2022 року він пропонував РФ забрати тисячі тіл знищених своїх солдатів, розкиданих по наших лісах і полях. Але вони не просто відмовилися від своїх - вони брехали один одному, що цих втрат немає.

Він зазначив, що для того, аби виправити цю моральну деградацію, знадобляться десятиліття.

"Тому ми повинні не просто звільнити від них нашу землю - ми повинні зробити так, щоб це зло дуже довго не могло оговтатися і кілька поколінь не було здатно на агресію", - написав він.

Українці гідні більшого

Міністр зазначив, що ще одним його усвідомлення стало, що Україна десятиліттями жила зі штучно обмеженим обрієм. З багатьма ознаками "вивченої безпорадності", яка стала ледь не частиною національного характеру.

Він вважає, що значною мірою це було наслідком безчесних дій щодо молодої демократії з боку тих, хто мав більше досвіду, та наших помилок.

"Ми віддали і розміняли багато такого, справжню ціну чого не усвідомлювали. Первородство на сочевичну юшку. Саме тому досягнення справжнього суверенітету, можливість спиратися на власні сили і за рахунок цього бути цінним союзником я вважаю одним з головних пріоритетів", - сказав він.

Резніков впевнений, що українці гідні набагато більшого. Це доводять наші воїни на полі бою, наші люди у Європі, які масово показали неочікуваний для європейців рівень кваліфікації, етики та підприємливості. Це доводить наш бізнес, на який зараз полюють з пропозиціями релокації.

Великий потенціал

Резніков спілкується із міністрами оборони у понад 50 держава. Він зазначив, що коли більше дізнається про різні країни, настає розуміння, що в України дійсно високий потенціал. Широка база для порівняння все демонструє дуже чітко.

"Продовження нашої битви - це війна не за абстрактні норми міжнародного права. Це битва за право жити вільно, щасливо на своїй прекрасній землі, самому визначати майбутнє. У країні, яка розправить плечі, вийде на новий простір, забезпечить справедливість. Після війни це буде нова Україна. Або не буде ніякої", - написав він.

Міністр зазначив, що ця думка періодично лунає, але не до кінця сприймається. Він додав, що зараз проходить остаточний розрив з радянською спадщиною. Причому, не тільки у нас - у Росії теж.

Резніков зауважив, що ми маємо усвідомлено забрати свою частину спадку, переосмислити його та будувати нове.

Війна показала, що в плані організації оборони ми досі значною мірою радянська держава. Потрібні глибинні перетворення.

"Найближчим часом нас може очікувати багато потрясінь. Адже ми не тільки б’ємося з жорстоким ворогом. Ми виборюємо своє місце у світі і своє бачення перемоги. Великий світ - це конкуренція", - написав він.

Міністр підкреслив, що далі буде дуже важко. Буде тиск, будуть втрати і руйнування. Буде розчарування і зневіра. Проте це нормально, оскільки випробування насправді великі.

"Ми рухаємось вгору. Будьте певні - ми все здолаємо, у нас все вийде. У нас є справжні друзі, це багато важить. 500 днів тому ніхто б не повірив, що ми опинимось у точці, де перебуваємо зараз. Кожного дня ми просуваємось. Саме тому так багато бажаючих штовхнути на хибний шлях", - написав він.

Резніков пишається кожним і кожною, хто зараз тримає фронт і робить ці важки кроки вперед. Він зазначив, що за ними підтягується уся країна.

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