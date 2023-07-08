Україна наближає перемогу. Хроніка успіхів ЗСУ за 500 днів війни

Рівно 500 днів тому війська РФ розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Їхня "спецоперація" мала завершитися за два тижні, але тягнеться досі з величезними втратами для окупантів. А українці вистояли та продовжують боротися, відвойовуючи кожен метр землі у війні за свободу.

Про головні досягнення українських захисників за 500 днів війни – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Оборона Києва та північних областей

Першим провалився "амбітний план" росіян захопити українську столицю за три дні та пройти парадним маршем Хрещатиком. До Києва окупантам зайти не вдалося, бої завершились розгромом елітних військ РФ.

Ворог не міг переміщатися через підрив ЗСУ дамби та розливу річки Ірпінь. До того ж багатокілометрові колони техніки на підступах до Києва стали мішенню для Bayraktar та артилерії. Без резервів окупанти фактично опинилися у пастці, а війська, які йшли на підкріплення, ЗСУ активно знищували у Сумській та Чернігівській областях.

Фото: розгромлена колона техніки РФ у Бучі (Getty Images)

До 2 квітня 2022 року ЗСУ звільнили всю Київську та Чернігівську область. На 47 день війни було звільнено Сумську область. Свій відступ росіяни пояснили "жестом доброї волі", але відходячи із зайнятих передмість столиці залишили після себе свідчення масових військових злочинів. Лише у Бучі окупанти вбили понад 400 мирних жителів.

Знищення "Москви"

13 квітня 2022 дві українські ракети "Нептун" вразили флагман російського флоту "Москва". Після влучання ракети на борту здетонували боєприпаси, корабель нахилився і перекинувся, евакуацію екіпажу ускладнював шторм на морі. Наступного дня Москва пішла на дно. Росія досі не визнає реальної кількості загиблих.

Затоплення "Москви" стало найдорожчою втратою російської армії у війні. Вартість корабля оцінювалася в 750 млн доларів. Але також це була стратегічна поразка для окупантів.

Фото: "Москва" після вибуху (twitter.com/osinttechnical)

Після знищення "Москви" з потужними системами ППО на борту флот агресора залишився без прикриття від ударів з повітря, а плани окупантів з висадки десанту в Одесі чи Миколаєві були приречені.

Звільнення Зміїного

Затоплення "Москви" відіграло ключову роль у деокупації Зміїного. На острові окупанти розмістили підрозділи ППО, підрозділи з реактивними системами залпового вогню, катерну групу та підрозділи спецпризначення РФ.

Без прикриття "Москви" ЗСУ отримали можливість завдавати ударів по позиціях та техніці росіян на Зміїному, а остаточно вибити їх з острова допомогла українська САУ "Богдана".

Зміїний був захоплений РФ у перший день війни, а 30 червня 2022 року ЗСУ звільнили його. Надалі це дозволило розблокувати судноплавство з українських портів у Чорному морі, невдовзі запрацював "зерновий коридор".

На 500-й день війни президент Володимир Зеленський відвідав острів і вшанував пам'ять загиблих у битві за Зміїний.

Стрімкий Харківський прорив

Контрнаступ українських воїнів на Харківщині став повною несподіванкою для армії ворога. ЗСУ прорвалися вглиб окупованих територій, змусивши війська РФ залишити свої позиції та велику кількість техніки (приблизна вартість її оцінюється у 700 млн доларів). Окупанти втратили Балаклію, Куп'янськ - важливий транспортний вузол, через який йшло постачання окупантів, а також вони втекли зі своєї бази в Ізюмі.

За тиждень із 6-го по 12 вересня, практично вся територія області була звільнена. Сили оборони деокупували майже 9000 кв. км площі та півтисячі населених пунктів.

Фото: Український прапор у Балаклії (РБК-Україна)

Після операції на Харківщині контрнаступ ЗСУ продовжився на півночі Донецької області. Сили оборони взяли окупантів у Лимані в "котел", і за кілька днів звільнили місто. 4 жовтня 2022 року прапор України замайорів над Лиманом, який знаходився під окупацією з травня 2022.

Вибух на Кримському мості

8 жовтня 2022 на мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою Росією, пролунав вибух, внаслідок якого було знищено частину дорожнього полотна та постраждали залізничні колії.

Пошкодження предмета "гордості" президента країни-агресора Путіна стало великим ударом по іміджу РФ, а також ускладнило постачання окупантів озброєнням.

Фото: Вибух на Кримському мості (Getty Images)

Підбиваючи підсумки 500 днів війни, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що першого удару по Кримському мосту було завдано, щоб зламати логістику ворога.

Визволення Херсона

Херсон знаходився під окупацією 8 місяців – з 2 березня до 11 листопада 2022 року. Це був єдиний обласний центр України, який окупантам вдалося захопити з початку повномасштабного вторгнення.

Його визволення стало результатом планомірної роботи ЗСУ щодо знищення логістики ворога на півдні. Силам оборони вдалося встановити вогневий контроль над військовими базами та пунктами управління окупантів. Російське військове командування було змушене оголосити про відведення військ на лівий берег Дніпра на Херсонщині, нібито для збереження особового складу.

У ході проведення наступальної операції на Херсонщині українські війська звільнили до 5580 кв. км території та близько 200 населених пунктів.

Фото: Херсон після визволення (Getty Images)

11 листопада 2022 ЗСУ зайшли до Херсона, а через 3 дні його відвідав президент Володимир Зеленський та взяв участь у церемонії підняття державного прапора. Глава України назвав втрату окупантами Херсона символом переломного моменту у війні, "коли її ще не закінчено, але вже відомо, чиєю буде перемога".

Міф про "непереможний" "Кинжал" розвінчаний

У ніч на 4 травня 2023 під час атаки на Київ українські сили ППО вперше збили аеробалістичну ракету Х-47 "Кинжал", таким чином розвінчавши міф про непереможну російську зброю, якій нібито немає аналогів у світі.

"Кинжал" було знищено завдяки комплексу ЗРК Patriot, який Україна отримала від США у рамках військової допомоги. 16 травня наші сили ППО знищили ще 6 ворожих Х-47.

Фото: українські сили ППО знищили "Кинжал" за допомогою ЗРК Patriot (Getty Images)

Літній контрнаступ

Від травня 2023 Сили оборони України активізували удари по складах боєприпасів, розташуванням військ, системам ППО російських загарбників на окупованих територіях та розпочали операції з розвідки боєм на кількох напрямках на Півдні та Сході України.

Внаслідок важких боїв ЗСУ вдалося звільнити населені пункти на Запорізькому, Мелітопольському, Бердянському напрямках (П'ятихатки, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Лобковий, Ненудний, Новодарівка), є успіхи у просуванні на Бахмутському напрямку.