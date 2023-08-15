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Після удару по військовій базі до лікарні у Маріуполі привезли 50 росіян, понад десяток померли

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Вівторок 15 серпня 2023 10:14
Після удару по військовій базі до лікарні у Маріуполі привезли 50 росіян, понад десяток померли Ілюстративне фото: після удару по військовій базі до лікарні у Маріуполі привезли 50 росіян, понад десяток померли (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після удару українських військових по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району 14 серпня півсотні загарбників росіян привезли до маріупольської лікарні, з них понад десяток померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що загарбників розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17).

"З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих, то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку", - сказав він.

За його словами, за кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300", кількість уражених велика. До того ж, спалена військова техніка.

При цьому про поранення цивільних інформації немає.

Удар по військовій базі

Вчора у таборі росіян у селі Юр'ївка у Маріупольському районі пролунав вибух.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що наші бійці завдали удару по командному пункту ворога у санаторії "Хвиля".

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