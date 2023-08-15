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После удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка умерли

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Вторник 15 августа 2023 10:14
После удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка умерли Иллюстративное фото: после удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка умерли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После удара украинских военных по командному пункту россиян в селе Юрьевка Мариупольского района 14 августа полсотни захватчиков россиян привезли в мариупольскую больницу, из них более десятка умерли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что захватчиков разместили в городской больнице №2 (МКР-17).

"Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, по умершим, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику", - сказал он.

По его словам, по количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300", количество пораженных большое. К тому же, сожжена военная техника.

При этом о ранении гражданской информации нет.

Удар по военной базе

Вчера в лагере россиян в селе Юрьевка в Мариупольском районе раздался взрыв.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что наши бойцы нанесли удар по командному пункту врага в санатории "Волна".

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