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У таборі росіян під Маріуполем пролунав вибух

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Маріуполь, Понеділок 14 серпня 2023 12:17
У таборі росіян під Маріуполем пролунав вибух Ілюстративне фото: у таборі росіян під Маріуполем пролунав вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У таборі російських військових у селі Юр'ївка у Маріупольському районі пролунав вибух. Через "бавовну" постраждало багато загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже", - написав він.

Андрющенко розповів, що спершу росіяни хотіли приховати факт "прильоту" у їхній табір, потім думали над тим, аби збрехати, що нібито загинули всі місцеві. Проте окупанти лише публікують обрізані фото наслідків.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Росіяни після місяців боїв захопили Маріуполь та район навесні 2022 року. Після цього загарбники зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

При цьому у захоплених населених пунктах часто повідомляють про "бавовну" у місцях скупчення окупантів та їхньої техніки.

Так, лише вчора партизани підпалили базу росіян у Маріуполі, щонайменше 10 окупантів отримали поранення.

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