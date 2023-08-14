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У ЗСУ заявили про удар по командному пункту росіян під Маріуполем

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Понеділок 14 серпня 2023 17:10
У ЗСУ заявили про удар по командному пункту росіян під Маріуполем Ілюстративне фото: у ЗСУ заявили про удар по командному пункту росіян під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 14 серпня, завдали удару по командному пункту окупантів у селі Юр'ївка Маріупольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

За інформацією СтратКому, удару було завдано близько 11:00. Командний пункт ворога знаходився у санаторії "Хвиля".

У свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в результаті атаки зазнали поранень десятки окупантів, а з мирних жителів ніхто не постраждав. Одне з влучань, за його словами, було у казарму ворога.

Андрющенко уточнив, що 50 поранених солдатів РФ вже вивезли до Маріуполя. Він припускає, що всього постраждали понад сотню росіян.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, останні кілька місяців на тимчасово окупованих територіях України дедалі частіше лунають вибухи. Більшість з них пов'язана з ударами українських захисників по місцях скупчення російських солдатів, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.

Наприклад, сьогодні у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи. У порту запрацювала сирена.

Також мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вчора, 13 серпня, біля окупованого міста могла бути знищена військова база росіян.

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