У ЗСУ заявили про удар по командному пункту росіян під Маріуполем
Українські військові сьогодні, 14 серпня, завдали удару по командному пункту окупантів у селі Юр'ївка Маріупольського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
За інформацією СтратКому, удару було завдано близько 11:00. Командний пункт ворога знаходився у санаторії "Хвиля".
У свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в результаті атаки зазнали поранень десятки окупантів, а з мирних жителів ніхто не постраждав. Одне з влучань, за його словами, було у казарму ворога.
Андрющенко уточнив, що 50 поранених солдатів РФ вже вивезли до Маріуполя. Він припускає, що всього постраждали понад сотню росіян.
Вибухи в окупації
Нагадаємо, останні кілька місяців на тимчасово окупованих територіях України дедалі частіше лунають вибухи. Більшість з них пов'язана з ударами українських захисників по місцях скупчення російських солдатів, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.
Наприклад, сьогодні у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи. У порту запрацювала сирена.
Також мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вчора, 13 серпня, біля окупованого міста могла бути знищена військова база росіян.
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