Після удару по нафтобазі росіяни спробують завозити пальне у Крим трьома шляхами, - ВМС

"Спостерігаємо у цивільних споживачів дефіцит палива, можливо, це якось торкнеться і військових споживачів, але так, вони мають кілька альтернатив, як теоретично можна поповнювати запаси на території тимчасово окупованого Криму. Це, звісно, і так званий Кримський міст, але там можливість у великих об'ємах, тобто перевозити залізницею, наразі не використовується", - сказав Плетенчук.

За його словами, існує можливість постачання суходолом через залізничне сполучення між Ростовом і Джанкоєм, проте там також є проблеми через ураження інфраструктури.

Крім того, частково можуть використовувати поромні переправи, які наразі застосовують для перевезення цивільних.

"Повітряний маршрут, звісно, не розглядається для цього. Але в будь-якому разі, це точно не ті об'єми, які можуть повною мірою компенсувати втрати, які ворог поніс в Криму", - додав речник ВМС.