После удара по нефтебазе россияне попытаются завозить топливо в Крым тремя путями, - ВМС

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

После удара Сил обороны Украины по нефтебазе в Феодосии россияне попытаются поставлять горючее в Крым тремя путями: через Крымский мост, по железной дороге между Ростовом и Джанкоем, а также паромными переправами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

"Наблюдаем у гражданских потребителей дефицит топлива, возможно, это как-то коснется и военных потребителей, но да, они имеют несколько альтернатив, как теоретически можно пополнять запасы на территории временно оккупированного Крыма. Это, конечно, и так называемый Крымский мост, но там возможность в больших объемах, то есть перевозить по железной дороге, пока не используется", - сказал Плетенчук.

По его словам, существует возможность поставки по суше через железнодорожное сообщение между Ростовом и Джанкоем, однако там также есть проблемы из-за поражения инфраструктуры.

Кроме того, частично могут использовать паромные переправы, которые сейчас применяются для перевозки гражданских.

"Воздушный маршрут, конечно, не рассматривается для этого. Но в любом случае, это точно не те объемы, которые могут в полной мере компенсировать потери, которые враг понес в Крыму", - добавил спикер ВМС.

 

Удар по нефтебазе в Крыму

Напомним, в ночь на 13 октября беспилотные комплексы ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Среди пораженных объектов названы:

  • Феодосийский морской нефтяной терминал - беспилотники попали как минимум в пять резервуаров, на территории терминала фиксируется масштабный пожар;
  • подстанция 220 кВ "Кафа" (Феодосия), являющаяся частью энергомоста РФ - Крым. Там повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская и помещения с защитной автоматикой, начались перепады напряжения;
  • подстанция 330 кВ "Симферополь", где прогремела серия взрывов.

На прошлой неделе Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Из-за атаки стало известно, что нефтепереливной комплекс горел двое суток подряд.

