Дрони СБУ уразили нафтовий термінал та підстанції у Криму, - джерела
Цієї ночі безпілотні комплекси ЦСО "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Серед уражених об’єктів названі:
- Феодосійський морський нафтовий термінал - безпілотники влучили щонайменше в п’ять резервуарів, на території терміналу фіксується масштабна пожежа;
- підстанція 220 кВ "Кафа" (Феодосія), що є частиною енергомосту РФ - Крим. Там пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську та приміщення з захисною автоматикою, почалися перепади напруги;
- підстанція 330 кВ "Сімферополь", де пролунала серія вибухів.
"СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Атака по терміналу у Феодосії
Минулого тижня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Через атаку стало відомо, що нафтопереливний комплекс горить другу добу поспіль.
А вже цієї ночі росіяни скаржились на нову атаку дронів у Криму. Зокрема, ми писали, що місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії.