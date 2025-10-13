Дрони СБУ уразили нафтовий термінал та підстанції у Криму, - джерела

Цієї ночі безпілотні комплекси ЦСО "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.