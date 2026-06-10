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Після удару дронів палають резервуари на найбільшій нафтобазі на Кавказі

14:06 10.06.2026 Ср
2 хв
Генштаб розкрив наслідки ураження нафтових об'єктів росіян
aimg Валерій Ульяненко
Фото: внаслідок ударів дронів палають нафтові резервуари на трьох об'єктах РФ (Getty Images)

Українські військові підтвердили масштабні пошкодження на трьох великих нафтових об'єктах у Росії. Це результати ударів, завданих 8 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

На перевалочній нафтобазі "Грушовая", що в районі Грушової Балки Краснодарського краю, підтверджено пожежу на двох резервуарах з нафтою. Також там уражена інфраструктура, яка задіяна в оцінці якості нафтопродуктів.

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Значних збитків зазнала й нафтоперекачувальна станція "Красноармейськ" у Саратовській області. За результатами дорозвідки там підтверджено горіння двох великих резервуарів з нафтою, об'єм кожного з яких становить 50 тис. м³.

Третім ураженим об'єктом стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Красний Яр", що розташована у Волгоградській області. Військові зафіксували там горіння одного нафтового резервуара об'ємом 50 тис. м³.

"Сили оборони України продовжують завдавати втрат критично важливій паливно-енергетичній та логістичній інфраструктурі держави-агресора, яка забезпечує ведення війни проти України", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

"Грушовая" є частиною перевалочного комплексу "Шесхарис" - кінцевого вузла магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Через цей комплекс здійснюється приймання, зберігання та перевалка нафти з подальшим транспортуванням через порт Новоросійськ.

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, СБС та інші українські підрозділи систематично завдають ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Зокрема, нещодавно було уражено дві великі нафтобази в Криму, а також пункт управління ФСБ та інші військові об’єкти.

Крім того, сьогодні з’являлися повідомлення про чергову атаку дронів на Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, де після влучання виникла масштабна пожежа.

Також регулярних ударів зазнає Туапсе, де розташовані нафтопереробні та складські потужності. Останнім часом там фіксували евакуацію через сильне задимлення, спричинене пожежами.

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