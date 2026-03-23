Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Після ударів дронів Росія призупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу

15:48 23.03.2026 Пн
2 хв
Приморськ досі закритий після ударів, а Усть-Луга частково відновила роботу
aimg Марія Науменко
фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Після атак безпілотників Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Удари спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури

За словами джерел у галузі, обидва порти призупинили відвантаження сирої нафти та нафтопродуктів ще в неділю, 22 березня, після ударів безпілотників.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок атак у Приморську загорілися кілька паливних резервуарів. Водночас він не уточнив, чи вплинули удари на роботу порту. Даних про пошкодження в Усть-Лузі немає.

Компанія "Транснефть", яка управляє обома портами, ситуацію не коментує.

У виданні нагадали, що Приморськ є одним із головних експортних хабів РФ і здатен відвантажувати понад 1 млн барелів нафти на добу.

Усть-Луга обробляє близько 700 тисяч барелів на добу. Минулого року через Усть-Лугу експортували 32,9 млн тонн нафтопродуктів, а через Приморськ - 16,8 млн тонн.

Наразі експорт нафти через порт Усть-Луга відновили після скасування попередження про нові атаки, тоді як Приморськ залишається закритим.

Послаблення санкцій США щодо російської нафти

Нагадаємо, у лютому доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Втім уже 13 березня США ухвалили тимчасове рішення послабити обмеження щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Згідно з цим рішенням, треті країни можуть закуповувати російську нафту, але лише ті партії, які були завантажені на танкери до 12 березня і вже перебувають у морі. Дозвіл діятиме протягом одного місяця і охоплює близько 124 мільйонів барелів.

В дипломатичних колах такий крок оцінюють критично. Він навряд чи суттєво вплине на стабілізацію світового ринку, однак дозволить Росії отримати додаткові ресурси для продовження війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль може заробити до 10 млрд доларів, які підуть на фінансування бойових дій.

