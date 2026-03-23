Після ударів дронів Росія призупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу

За словами джерел у галузі, обидва порти призупинили відвантаження сирої нафти та нафтопродуктів ще в неділю, 22 березня, після ударів безпілотників.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок атак у Приморську загорілися кілька паливних резервуарів. Водночас він не уточнив, чи вплинули удари на роботу порту. Даних про пошкодження в Усть-Лузі немає.

Компанія "Транснефть", яка управляє обома портами, ситуацію не коментує.

У виданні нагадали, що Приморськ є одним із головних експортних хабів РФ і здатен відвантажувати понад 1 млн барелів нафти на добу.

Усть-Луга обробляє близько 700 тисяч барелів на добу. Минулого року через Усть-Лугу експортували 32,9 млн тонн нафтопродуктів, а через Приморськ - 16,8 млн тонн.

Наразі експорт нафти через порт Усть-Луга відновили після скасування попередження про нові атаки, тоді як Приморськ залишається закритим.

Послаблення санкцій США щодо російської нафти

Нагадаємо, у лютому доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Втім уже 13 березня США ухвалили тимчасове рішення послабити обмеження щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Згідно з цим рішенням, треті країни можуть закуповувати російську нафту, але лише ті партії, які були завантажені на танкери до 12 березня і вже перебувають у морі. Дозвіл діятиме протягом одного місяця і охоплює близько 124 мільйонів барелів.