После ударов дронов Россия приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу

После атак беспилотников Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Удары вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источников в отрасли, оба порта приостановили отгрузку сырой нефти и нефтепродуктов еще в воскресенье, 22 марта, после ударов беспилотников.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атак в Приморске загорелись несколько топливных резервуаров. При этом он не уточнил, повлияли ли удары на работу порта. Данных о повреждениях в Усть-Луге нет.
Компания "Транснефть", которая управляет обоими портами, ситуацию не комментирует.
В издании напомнили, что Приморск является одним из главных экспортных хабов РФ и способен отгружать более 1 млн баррелей нефти в сутки.
Усть-Луга обрабатывает около 700 тысяч баррелей в сутки. В прошлом году через Усть-Лугу экспортировали 32,9 млн тонн нефтепродуктов, а через Приморск - 16,8 млн тонн.
Сейчас экспорт нефти через порт Усть-Луга возобновили после отмены предупреждения о новых атаках, тогда как Приморск остается закрытым.
Напомним, в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем уже 13 марта США приняли временное решение ослабить ограничения в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
Согласно этому решению, третьи страны могут закупать российскую нефть, но только те партии, которые были загружены на танкеры до 12 марта и уже находятся в море. Разрешение будет действовать в течение одного месяца и охватывает около 124 миллионов баррелей.
В дипломатических кругах такой шаг оценивают критически. Он вряд ли существенно повлияет на стабилизацию мирового рынка, однако позволит России получить дополнительные ресурсы для продолжения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль может заработать до 10 млрд долларов, которые пойдут на финансирование боевых действий.