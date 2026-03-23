После ударов дронов Россия приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу

По словам источников в отрасли, оба порта приостановили отгрузку сырой нефти и нефтепродуктов еще в воскресенье, 22 марта, после ударов беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атак в Приморске загорелись несколько топливных резервуаров. При этом он не уточнил, повлияли ли удары на работу порта. Данных о повреждениях в Усть-Луге нет.

Компания "Транснефть", которая управляет обоими портами, ситуацию не комментирует.

В издании напомнили, что Приморск является одним из главных экспортных хабов РФ и способен отгружать более 1 млн баррелей нефти в сутки.

Усть-Луга обрабатывает около 700 тысяч баррелей в сутки. В прошлом году через Усть-Лугу экспортировали 32,9 млн тонн нефтепродуктов, а через Приморск - 16,8 млн тонн.

Сейчас экспорт нефти через порт Усть-Луга возобновили после отмены предупреждения о новых атаках, тогда как Приморск остается закрытым.

Ослабление санкций США в отношении российской нефти

Напомним, в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем уже 13 марта США приняли временное решение ослабить ограничения в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Согласно этому решению, третьи страны могут закупать российскую нефть, но только те партии, которые были загружены на танкеры до 12 марта и уже находятся в море. Разрешение будет действовать в течение одного месяца и охватывает около 124 миллионов баррелей.