Після тривоги ЄС. Качка гарантував єврокомісару незалежність НАБУ і САП

Україна запевнила Єврокомісію, що незалежність НАБУ і САП буде забезпечено новим законопроєктом президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку в соцмережі X.
Він зазначив, що провів розмову з єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос.
"Поінформував Марту Кос про новий законопроєкт, схвалений президентом Зеленським, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ і САП. Законопроєкт враховує занепокоєння експертів та міжнародної спільноти", - наголосив Качка.
Він також зазначив, що Україна залишається відкритою для діалогу з громадянським суспільством і партнерами на своєму шляху до Євросоюзу.
Водночас віцепрем'єр підтвердив, що Україна незмінно віддана інтеграції в ЄС і боротьбі з корупцією.
Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня фактично урізала повноваження НАБУ і САП, ухваливши резонансний закон.
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос відреагувала на таке рішення українського парламенту. За її словами, ухвалення закону - серйозний крок назад.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку зазначила, що хоче отримати роз'яснення щодо закону від України.
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