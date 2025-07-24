После тревоги ЕС. Качка гарантировал еврокомиссару независимость НАБУ и САП

Он отметил, что провел разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

"Проинформировал Марту Кос о новом законопроекте, одобренном президентом Зеленским, направленном на обеспечение независимости НАБУ и САП. Законопроект учитывает обеспокоенности экспертов и международного сообщества", - подчеркнул Качка.

Он также отметил, что Украина остается открытой для диалога с гражданским обществом и партнерами на своем пути к Евросоюзу.

При этом вице-премьер подтвердил, что Украина неизменно привержена интеграции в ЕС и борьбе с коррупцией.