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Голова Єврокомісії чекає від України роз'яснень щодо скандального закону про НАБУ

Брюссель, Середа 23 липня 2025 17:08
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Голова Єврокомісії чекає від України роз'яснень щодо скандального закону про НАБУ Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським закон, який урізає повноваження НАБУ і САП. Вона хоче роз'яснень.

Про це заявив спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що в Єврокомісії дуже занепокоєні ухваленням нового закону про НАБУ, оскільки це може значно послабити компетенції та повноваження антикорупційних органів України.

Мерсьє звернув увагу, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважаються наріжними каменями правової держави в Україні. Такі органи мають вирішальне значення для впровадження реформ в Україні та мають залишатися незалежними.

"Президент Європейської комісії зв'язалася з президентом Зеленським з приводу цих останніх подій. Президентка фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість наслідками цих поправок і попросила український уряд дати пояснення", - розповів речник ЄК.

Він нагадав, що Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС має повною мірою відповідати стандартам дотримання верховенства права та боротьби з корупцією. Жодних компромісів бути не може.

Закон про НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний закон № 12414, який суттєво урізає повноваження НАБУ і САП.

Закон дозволяє генеральному прокурору перевизначати розслідування, передавати справи і давати обов'язкові вказівки детективам НАБУ і прокурорам САП.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос уже зазначила, що ухвалення такого закону є серйозним кроком назад для України.

Також у низці міст України пройшли протести проти такого закону. Детальніше про ініціативу - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський НАБУ САП Верховна рада Урсула фон дер Ляйєн
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