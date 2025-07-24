Після тривоги ЄС. Качка гарантував єврокомісару незалежність НАБУ і САП

Україна запевнила Єврокомісію, що незалежність НАБУ і САП буде забезпечено новим законопроєктом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку в соцмережі X.

Він зазначив, що провів розмову з єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос.

"Поінформував Марту Кос про новий законопроєкт, схвалений президентом Зеленським, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ і САП. Законопроєкт враховує занепокоєння експертів та міжнародної спільноти", - наголосив Качка.

Він також зазначив, що Україна залишається відкритою для діалогу з громадянським суспільством і партнерами на своєму шляху до Євросоюзу.

Водночас віцепрем'єр підтвердив, що Україна незмінно віддана інтеграції в ЄС і боротьбі з корупцією.