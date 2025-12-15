Уже "після свят"? Чому Зеленський поки не призначає голову ОП

Президент України Володимир Зеленський поки не буде призначати нового главу свого Офісу. Найближчим до призначення кандидатом був перший віцепрем'єр Михайло Федоров, але президента відлякала радикальність запропонованих ним підходів до ОП.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зеленський під тиском. Як тривають мирні переговори та чи чекати на нового главу ОП".
"Подивіться: все ж працює, поїздки відбуваються, звернення виходять, документи підписуються", - сказав РБК-Україна співрозмовник у президентському оточенні.
За його словами, якщо главу ОП не призначать до Нового року, то потім не призначать ще довгий час.
Ще позаминулого тижня майже вирішеним було призначення на посаду Михайла Федорова, але той прийшов із програмою занадто радикальної перебудови роботи ОП, що й змусило Зеленського поставити питання на паузу.
Інший озвучуваний в розмовах аргумент - Федоров активно доклався до звільнення Андрія Єрмака з посади, тож його самого призначати на це місце було б неправильно.
"Крім того, при призначенні нового глави ОП завжди поставатиме питання: що робити з нинішніми заступниками. Власне, з одним із них - куратором силового блоку Олегом Татаровим. Його менеджерські якості "нагорі" цінують, але будь-яке "перепризначення" Татарова дуже неприємне з іміджевої точки зору", - йдеться в матеріалі.
Загалом Зеленський, як кажуть у його оточенні, хотів би концептуально реформувати ОП, якось об'єднавши його з апаратом Ради нацбезпеки і оборони, яку він очолює. Але оскільки зараз президент повністю зайнятий мирними переговорами, така серйозна перебудова для нього не на часі, пояснюють джерела.
Нагадаємо, 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.
За інформацією джерел РБК-Україна, слідчі дії були пов’язані з операцією "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, про яку НАБУ оголосило в листопаді 2025 року.
Деякі українські ЗМІ та політики публічно пов'язують Єрмака із так званими "плівками Міндіча", де фігурує персонаж із псевдонімом "Алі-Баба", який дає вказівки правоохоронним органам.
Після обшуків того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, а президент Володимир Зеленський її підписав.
За даними джерел РБК-Україна, на наступний день після звільнення Єрмак відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.
Додамо, що нещодавно Зеленський назвав кандидатів на посаду голови ОП. Серед них - міністри Денис Шмигаль і Михайло Федоров, керівник ГУР МО Кирило Буданов, заступник керівника ОП Павло Паліса та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Однак президент ще не вирішив, хто очолить його Офіс замість Єрмака. За його словами, на це є багато технічних причин.
Також глава держави раніше заявляв, що легше ліквідувати Офіс президента України, ніж призначати його нового керівника.