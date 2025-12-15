Уже "после праздников"? Почему Зеленский пока не назначает главу ОП

"Посмотрите: все же работает, поездки происходят, обращения выходят, документы подписываются", - сказал РБК-Украина собеседник в президентском окружении.

По его словам, если главу ОП не назначат до Нового года, то потом не назначат еще долгое время.

Еще на позапрошлой неделе почти решенным было назначение на должность Михаила Федорова, но тот пришел с программой слишком радикальной перестройки работы ОП, что и заставило Зеленского поставить вопрос на паузу.

Другой озвучиваемый в разговорах аргумент - Федоров активно приложился к увольнению Андрея Ермака с должности, поэтому его самого назначать на это место было бы неправильно.

"Кроме того, при назначении нового главы ОП всегда будет возникать вопрос: что делать с нынешними заместителями. Собственно, с одним из них - куратором силового блока Олегом Татаровым. Его менеджерские качества "наверху" ценят, но любое "переназначение" Татарова очень неприятное с имиджевой точки зрения", - говорится в материале.

В целом Зеленский, как говорят в его окружении, хотел бы концептуально реформировать ОП, как-то объединив его с аппаратом Совета нацбезопасности и обороны, который он возглавляет. Но поскольку сейчас президент полностью занят мирными переговорами, такая серьезная перестройка для него не ко времени, объясняют источники.