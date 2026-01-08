Після снігопадів Україну накриють морози: синоптик попередила, де і коли може бути до -23

Найближчим часом погода в Україні очікується складна через переміщення активного циклону з південного заходу. Після цього на нас чекає вторгнення арктичного повітря з північних широт, тож температура повітря суттєво знизиться.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, впродовж четверга (8 січня) та п'ятниці (9 січня) ускладнення погодних умов по території України пов'язане з переміщенням активного циклону з південного заходу.
"В ці дні у нас в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються досить складні погодні умови", - поділилась синоптик.
Вона пояснила, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується:
Крім того, проходження циклону з атмосферними фронтами буде супроводжуватись подекуди поривами вітру (у західних областях його швидкість може становити 15-18 м/с).
"Коли вітер поєднується з опадами (а у нас опади - у вигляді снігу), відповідно може утворюватись сніговий накат і подекуди - снігові замети. В цих регіонах на це звертаємо увагу", - розповіла Птуха.
Водночас вона нагадала, що циклон - "таке баричне утворення, яке складається з теплої та холодної повітряної маси (саме їх взаємодія дає опади)".
"І коли це зима, то опади - різної фази. Саме така ситуація у нас буде (сьогодні та завтра, - Ред.) по території України. Якщо захід у нас в холодній повітряній масі зі снігом (там буде стабільно мінус), то в Чернігівській та Київській областях вже очікується значний сніг і мокрий сніг. Така вже, більш змішана фаза опадів", - повідомила фахівець.
Згідно з наданою нею інформацією, приріст снігового покриву також може бути до 15 сантиметрів. На півночі областей - можливо до 20 см.
"Але це вже буде більше такий "важкий" сніг. Подекуди - може переходити в дощ. І, відповідно, можуть бути такі явища, як ожеледь і ожеледиця. Плюс ще налипання мокрого снігу може бути", - зауважила представниця УкрГМЦ.
Особливо це стосується, за її словами, Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей. Оскільки саме ці області "будуть знаходитись на межі зустрічі":
"Саме ця межа, вона може бути досить вузькою. Але ці небезпечні явища, особливо ожеледь (утворення льодової кірочки на поверхнях, дротах, гілках, звичайно на покритті, там де машини їздять, люди ходять) - будуть становити певну небезпеку", - констатувала Птуха.
Виходячи з цього вона порадила громадянам уважно слідкувати за попередженнями від Укргідрометеоцентру та його обласних центрів - "де саме, коли та якої інтенсивності очікуються ці метеорологічні явища" (адже їх спектр - досить великий).
Експерт нагадала, що ожеледь утворюється тоді, коли зверху - тепле повітря, а знизу - холодне.
"Відповідно опади починаються на висоті у рідкій фазі (бо тепле повітря завжди легше, якщо воно стикається з холодним)... І коли опади досягають поверхні, землі, а тут температура нижче нуля, вони можуть замерзати", - пояснила спеціаліст.
Вона додала, що впродовж доби може бути "чергування" - "сніг, мокрий сніг, входити в дощ навіть подекуди може".
"Досить складна ситуація. Уважно треба буде слідкувати за траекторією цього циклону", - визнала Птуха.
Тим часом вже завтра, 9 січня, циклон "буде відходити в північно-східному напрямку".
"Але все одно залишаються в нас опади по півночі, заходу, частково - центру", - зазначила синоптик.
Йдеться переважно про опади у вигляді снігу.
"Може бути додаткове посилення вітру. Може будуть окремі хуртовини... Наші фахівці будуть уточнювати, в яких саме регіонах", - додала представниця УкрГМЦ.
Птуха повідомила, що після того, як цей циклон відійде від нас у північно-східному напрямку, в Україні суттєво похолоднішає.
"10-11 січня (впродовж вихідних днів, - Ред.) у нас уже буде відбуватися вторгнення арктичного повітря з північних широт", - розповіла вона.
З огляду на це очікується зниження температури до 14-20 градусів морозу:
"Подекуди - навіть до -23 (градусів за Цельсієм, - Ред.)", - наголосила синоптик.
Вона уточнила, що вдень йтиметься про температуру повітря в межах 9-15 морозу.
"Кіровоградська, Полтавська області - там вночі та вдень буде не такий інтенсивний мороз - 6-12 градусів (нижче нуля, - Ред.)", - зауважила Птуха.
Тим часом температура повітря у південній частині сходу, у Дніпропетровській області - "вночі та вдень може становити від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла".
"Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися", - підсумувала синоптик УкрГМЦ.
