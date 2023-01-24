Після скандалу в Раду внесли законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Оновлено. З'явився текст законопроекту.

Зокрема, депутати просять внести такі зміни:

Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану визначаються Кабміном із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз та дотриманням вимог статті. Здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану мають відповідати таким принципам здійснення оборонних закупівель, а саме:

своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони, конкурентність. Має бути забезпечена ефективність використання коштів, результативність; відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці); Пропонується, що за результатами здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану замовником (службою державного замовника) можуть бути здійснені закупівлі без використання електронної системи якщо сума складає близько 200 тисяч гривень. Здійснення державним замовником (службою державного замовника) оборонної закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, державний замовник (служба державного замовника) оприлюднює в електронній системі закупівель публікує звіт (не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору). У разі внесення змін до істотних умов договору, укладеного без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює повідомлення про їх внесення (крім тих, що становлять держтаємницю).

Відомо, що ініціаторами законопроекту №8381 є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а ткож інші члени цієї партії: Мар'яна Безугла, Андрій Герус, Олександр Федієнко, Юрій Арістов, Олена Мошенець.

Разом з тим ініціаторами вказані й представники інших партій, як-от Ярослав Юрчишин з "Голосу або Вікторія Сюмар від "Європейської солідарності".

Повна його назва така: проект закону про внесення змін до ЗСУ "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Скандал із закупівлями для армії

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для українських військових у контракті Міноборони перевищують роздрібні у два-три рази.

Після чого в міністерстві відреагували на це на наступний день. Там заявили, що така інформація "вводить" в оману та ініціювали розслідування справи.

Втім, згодом президент Володимир Зеленський анонсував відставки посадовців на різних рівнях, зокрема, і через цей скандал.

Як відомо, сьогодні заступник глави Міноборони В'ячеслав Шаповалов був звільнений, а от очільник відомста Олексій Резніков залишився на посаді.

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