Після скандалу в Раду внесли законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт про прозорість оборонних закупівель. Це сталося після того, як навколо цієї теми розгорівся великий скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний веб-портал ВРУ.
Оновлено. З'явився текст законопроекту.
Зокрема, депутати просять внести такі зміни:
Відомо, що ініціаторами законопроекту №8381 є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а ткож інші члени цієї партії: Мар'яна Безугла, Андрій Герус, Олександр Федієнко, Юрій Арістов, Олена Мошенець.
Разом з тим ініціаторами вказані й представники інших партій, як-от Ярослав Юрчишин з "Голосу або Вікторія Сюмар від "Європейської солідарності".
Повна його назва така: проект закону про внесення змін до ЗСУ "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для українських військових у контракті Міноборони перевищують роздрібні у два-три рази.
Після чого в міністерстві відреагували на це на наступний день. Там заявили, що така інформація "вводить" в оману та ініціювали розслідування справи.
Втім, згодом президент Володимир Зеленський анонсував відставки посадовців на різних рівнях, зокрема, і через цей скандал.
Як відомо, сьогодні заступник глави Міноборони В'ячеслав Шаповалов був звільнений, а от очільник відомста Олексій Резніков залишився на посаді.
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