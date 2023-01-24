После скандала в Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок

Обновлено. Появился текст законопроекта.

В частности, депутаты просят внести следующие изменения:

Особенности осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения определяются Кабмином по обеспечению защищенности государственных заказчиков от военных угроз и соблюдению требований статьи. Проведение оборонных закупок на период действия правового режима военного положения должно соответствовать следующим принципам осуществления оборонных закупок, а именно: своевременность и соответствие принятым решениям по защите национальных интересов Украины, обеспечению потребностей безопасности и обороны, конкурентность. Должна быть обеспечена эффективность использования средств, результативность; открытость и прозрачность (кроме сведений, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности); Предлагается, что по результатам осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения заказчиком (службой государственного заказчика) могут быть осуществлены закупки без использования электронной системы если сумма составляет около 200 тысяч гривен. Проведение государственным заказчиком (службой государственного заказчика) оборонной закупки без использования электронной системы закупок при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны - 1,5 миллиона гривен, государственный заказчик (служба государственного заказчика) обнародует в электронной системе закупок публикующий отчет (не позднее чем через 10 рабочих дней со дня заключения такого договора). В случае внесения изменений в существенные условия договора, заключенного без использования электронной системы закупок, заказчик обнародует сообщения об их внесении (кроме тех, которые составляют гостайну).

Известно, что инициаторами законопроекта №8381 являются глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также другие члены этой партии: Марьяна Безуглая, Андрей Герус, Александр Федиенко, Юрий Аристов, Елена Мошенец.

Вместе с тем инициаторами указаны и представители других партий, таких как Ярослав Юрчишин из "Голоса" или Виктория Сюмар от "Европейской солидарности".

Полное его название таково: проект закона о внесении изменений в ВСУ "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения на Украине.

Скандал с закупками для армии

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что цены на закупку продовольствия и предоставление услуг по питанию для украинских военных в контракте Минобороны превышают розничные в два-три раза.

После чего в министерстве отреагировали на это. Там заявили, что такая информация "вводит в заблуждение" и инициировали расследование дела.

Впрочем, впоследствии президент Владимир Зеленский анонсировал отставки чиновников на разных уровнях, в частности, и из-за этого скандала.

Как известно, сегодня заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов был уволен, а вот глава ведомства Алексей Резников остался при должности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.