После скандала в Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о прозрачности оборонных закупок. Это произошло после того, как вокруг этой темы разгорелся громкий скандал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ВРУ.
Обновлено. Появился текст законопроекта.
В частности, депутаты просят внести следующие изменения:
Известно, что инициаторами законопроекта №8381 являются глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также другие члены этой партии: Марьяна Безуглая, Андрей Герус, Александр Федиенко, Юрий Аристов, Елена Мошенец.
Вместе с тем инициаторами указаны и представители других партий, таких как Ярослав Юрчишин из "Голоса" или Виктория Сюмар от "Европейской солидарности".
Полное его название таково: проект закона о внесении изменений в ВСУ "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения на Украине.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что цены на закупку продовольствия и предоставление услуг по питанию для украинских военных в контракте Минобороны превышают розничные в два-три раза.
После чего в министерстве отреагировали на это. Там заявили, что такая информация "вводит в заблуждение" и инициировали расследование дела.
Впрочем, впоследствии президент Владимир Зеленский анонсировал отставки чиновников на разных уровнях, в частности, и из-за этого скандала.
Как известно, сегодня заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов был уволен, а вот глава ведомства Алексей Резников остался при должности.
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