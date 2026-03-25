Після провалу на дострокових виборах прем'єрка Данії подала заяву про відставку свого уряду

25 березня її прийняв король Данії. Після зустрічі стало відомо, що представники партій, які пройшли до Фолькетингу, мають отримати можливість висловитися щодо подальшого формування уряду.

Данія тепер готується до складних коаліційних переговорів, зауважили в The Guardian.

Лівий блок на чолі з Фредеріксен отримав 84 місця, правий - 77 у парламенті зі 179 депутатів, тож вирішальною може стати позиція центристської партії "Поміркованих", яка має 14 мандатів.

Попри втрату шансів на одноосібну більшість, Соціал-демократична партія Фредеріксен залишилася найбільшою політичною силою в парламенті. Водночас для неї це найгірший результат на загальних виборах з 1903 року.

Після виборів партії по черзі мають прибути до палацу Амалієнборг, щоб повідомити королю, кого вони бачать у ролі "королівського дослідника" - політика, який спробує сформувати новий уряд.

Фредеріксен, коментуючи ситуацію, визнала, що виборці поставили партійних лідерів у складні умови, але наголосила, що уряд має бути сформований попри політичну невизначеність.

"Світ не чекає на нас, і він став ще більш неспокійним, ніж на момент оголошення виборів", - зазначила вона.

Прем’єрка також наголосила, що вивчатиме можливість створення лівоцентристського уряду за підтримки правоцентристської партії "Поміркованих" на чолі з Ларсом Локке Расмуссеном.

Звертаючись до членів своєї партії, Фредеріксен визнала, що результат не такий, на який вона розраховувала, але підкреслила, що готова й надалі очолювати уряд.

"Ми прагнемо відповідальності - навіть якщо це має свою ціну. Я все ще готова взяти на себе обов’язки прем’єр-міністра Данії. Просто немає жодних ознак того, що це буде легко", - підсумувала вона.