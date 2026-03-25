После провала на досрочных выборах премьер Дании подала заявление об отставке своего правительства

16:58 25.03.2026 Ср
3 мин
Ни один из блоков не получил большинства, поэтому правительство ушло в отставку
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала заявление об отставке правительства после того, как ни один из политических блоков не получил большинства на досрочных парламентских выборах.

25 марта ее принял король Дании. После встречи стало известно, что представители партий, которые прошли в Фолькетинг, должны получить возможность высказаться относительно дальнейшего формирования правительства.

Дания теперь готовится к сложным коалиционным переговорам, отметили в The Guardian.

Левый блок во главе с Фредериксен получил 84 места, правый - 77 в парламенте из 179 депутатов, поэтому решающей может стать позиция центристской партии "Умеренных", которая имеет 14 мандатов.

Несмотря на потерю шансов на единоличное большинство, Социал-демократическая партия Фредериксен осталась крупнейшей политической силой в парламенте. В то же время для нее это худший результат на всеобщих выборах с 1903 года.

После выборов партии по очереди должны прибыть во дворец Амалиенборг, чтобы сообщить королю, кого они видят в роли "королевского исследователя" - политика, который попытается сформировать новое правительство.

Фредериксен, комментируя ситуацию, признала, что избиратели поставили партийных лидеров в сложные условия, но подчеркнула, что правительство должно быть сформировано несмотря на политическую неопределенность.

"Мир не ждет нас, и он стал еще более беспокойным, чем на момент объявления выборов", - отметила она.

Премьер также подчеркнула, что будет изучать возможность создания левоцентристского правительства при поддержке правоцентристской партии "Умеренных" во главе с Ларсом Локке Расмуссеном.

Обращаясь к членам своей партии, Фредериксен признала, что результат не такой, на который она рассчитывала, но подчеркнула, что готова и в дальнейшем возглавлять правительство.

"Мы стремимся к ответственности - даже если это имеет свою цену. Я все еще готова взять на себя обязанности премьер-министра Дании. Просто нет никаких признаков того, что это будет легко", - подытожила она.

Напомним, досрочные выборы в Дании состоялись 24 марта - почти на семь месяцев раньше запланированного срока. Их назначили на фоне дипломатического кризиса вокруг Гренландии.

По словам премьер-министра Метте Фредериксен, решение о досрочных выборах появилось после того, как президент США Дональд Трамп в начале января снова заявил о претензиях на Гренландию.

Эксперты считали, что конфликт вокруг острова мог усилить позиции Фредериксен, которая выступила как защитница национальных интересов Дании. Впрочем этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить ей парламентское большинство.

