После провала на досрочных выборах премьер Дании подала заявление об отставке своего правительства

25 марта ее принял король Дании. После встречи стало известно, что представители партий, которые прошли в Фолькетинг, должны получить возможность высказаться относительно дальнейшего формирования правительства.

Дания теперь готовится к сложным коалиционным переговорам, отметили в The Guardian.

Левый блок во главе с Фредериксен получил 84 места, правый - 77 в парламенте из 179 депутатов, поэтому решающей может стать позиция центристской партии "Умеренных", которая имеет 14 мандатов.

Несмотря на потерю шансов на единоличное большинство, Социал-демократическая партия Фредериксен осталась крупнейшей политической силой в парламенте. В то же время для нее это худший результат на всеобщих выборах с 1903 года.

После выборов партии по очереди должны прибыть во дворец Амалиенборг, чтобы сообщить королю, кого они видят в роли "королевского исследователя" - политика, который попытается сформировать новое правительство.

Фредериксен, комментируя ситуацию, признала, что избиратели поставили партийных лидеров в сложные условия, но подчеркнула, что правительство должно быть сформировано несмотря на политическую неопределенность.

"Мир не ждет нас, и он стал еще более беспокойным, чем на момент объявления выборов", - отметила она.

Премьер также подчеркнула, что будет изучать возможность создания левоцентристского правительства при поддержке правоцентристской партии "Умеренных" во главе с Ларсом Локке Расмуссеном.

Обращаясь к членам своей партии, Фредериксен признала, что результат не такой, на который она рассчитывала, но подчеркнула, что готова и в дальнейшем возглавлять правительство.

"Мы стремимся к ответственности - даже если это имеет свою цену. Я все еще готова взять на себя обязанности премьер-министра Дании. Просто нет никаких признаков того, что это будет легко", - подытожила она.