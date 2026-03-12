"Будь ласка, не їздіть на авто": у Данії зробили тривожну заяву через ціни на нафту
Через різке зростання цін на нафту на тлі війни між США та Іраном, у Данії закликали громадян максимально скоротити споживання енергії та відмовитися від необов'язкових поїздок на автомобілях.
Про це заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Читайте також: Українцям повертатимуть гроші за кожну заправку авто, але є обмеження
За словами міністра, ситуація на Близькому Сході змушує країну вже зараз використовувати власні нафтові резерви. Оскільки кінця конфлікту наразі не видно, Аагард звернувся до данців з проханням переглянути свої побутові звички.
"Данці мусять, будь ласка, будь ласка, будь ласка, якщо є якесь споживання енергії, без якого можна обійтися, якщо поїздка автомобілем не є необхідною, то не їздіть на авто. Не їздіть ньому", - наголосив він.
Міністр пояснив, що економія матиме два позитивні ефекти, які відчують як громадяни, так і уряд. Тому економити необхідно.
"По-перше, це позначиться на особистих гаманцях, а по-друге, це допоможе розтягнути наші резерви, щоб їх вистачило на довше", - резюмував він.
Данія не єдина країна, де звучать подібні попередження. Аналогічні заклики ширяться світом. Зокрема, у Великій Британії автомобільні асоціації вже радять водіям уникати "несуттєвих поїздок" та переходити на більш ощадливий стиль водіння, щоб мінімізувати витрати пального.
Зазначимо, зараз світовий ринок нафти переживає історичне потрясіння через масштабну війну на Близькому Сході. Через зупинку руху танкерів та атаки на інфраструктуру видобуток нафти в регіоні скоротився на мільйони барелів, що спровокувало стрибок цін.
Загалом ціни на нафту перевищили позначку у 100 доларів за барель одразу після початку масштабних бойових дій на Близькому Сході. Потім вони почали трохи знижуватися - зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.
Міжнародне енергетичне агентство запропонувало вивільнити найбільші в історії запаси нафти з резерву, щоб протидіяти різкому зростанню цін на нафту.