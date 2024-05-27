Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло

Українцям готують чергове підвищення тарифів на світло. Відповідне рішення швидше за все буде ухвалено вже цього тижня.

Детальніше про причини та про те, на скільки можуть підняти тариф, - у матеріалі РБК-Україна .

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Коли буде рішення та яка причина

Про те, що доведеться підняти тарифи на світло для населення, говорять кілька тижнів. Причини - критична ситуація після російських ударів по об'єктах енергетики, дефіцит в енергосистемі та підготовка до наступного осінньо-зимового періоду.

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, через масовані атаки з 22 березня Україна втратила понад 8 ГВт потужностей. Це величезний дефіцит і стабільність енергосистеми вдається підтримати завдяки "нелюдським зусиллям".

Підготовка до опалювального сезону - ще один великий виклик. В уряді прораховують, на які ресурси можуть покластися, і вже зрозуміло, що без підвищення тарифу для населення не обійтися, додала вона.

Жодна країна не стикалася з такими атаками, а українська енергосистема є єдиною у світі, яка витримала подібний шквал обстрілів, пояснює віцепрезидент Energy Club Максим Білявський. Однак втрати генеруючих потужностей відчутні, особливо в тепловій генерації.

"Примітно, що підвищення тарифу, яке було в 2023 році, дозволило додати енергосистемі 3 ГВт, які дали нам можливість безпечно пройти минулий опалювальний сезон", - розповів він РБК-Україна.

Днями міністр енергетики Герман Галущенко оголосив, що нове підвищення тарифів на світло буде точно.

"Це питання на розгляді, ми проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде ухвалено найближчого тижня, тобто до кінця травня", - заявив він у п'ятницю на годині питань до уряду у Верховній раді.

Зазначимо, минулого тижня профільний регулятор НКРЕКП підвищив максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Нові ціни почнуть діяти з 1 червня 2024 року.

Докладніше про це читайте за посиланням.

Як та на скільки можуть підняти тариф на світло

За даними РБК-Україна, остаточного рішення про новий тариф ще немає, але обговорювалася стеля на рівні 3,96 гривень за кВт*год. Також повідомлялося про можливе підвищення у межах 3,5-4 гривень.

Тариф для населення затверджує Кабінет міністрів за поданням НКРЕКП. Відповідно, урядове рішення очікується найближчими днями.

Зростання може відбутися з 1 червня або з 1 липня. Дата, за інформацією джерел РБК-Україна, ще не визначена. Офіційно про неї поки теж не повідомляли. Але, очевидно, що це буде не останній етап.

"Складно сказати, яким буде новий тариф, але зрозуміло, що він буде значно нижчим за ринковий рівень. Крім того, малозабезпечені домогосподарства продовжуватимуть отримувати субсидії", - каже Білявський.

На сьогодні діє тариф на рівні 2,64 гривні за кВт*год. Він не покриває навіть витрати на передачу, розподіл та постачання (в середньому 2,88 гривень за кВт*год). Тобто побутові споживачі одержують електроенергію як товар безкоштовно, пояснює експерт. А ринкова ціна набагато вища.

До 1 червня 2023 року, коли з'явився єдиний тариф 2,64 гривні, діяв диференційований підхід. Ті, хто споживав до 250 кВт*год на місяць, платили 1,44 гривень за кіловат, за більшого споживання тариф становив 1,68 гривень за кіловат.

За словами міністра Галущенка, в Україні повертаються до схожого підходу.

"Не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший. Буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", - наголосив він.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що тариф розділять на до та понад 100 кіловат на місяць.

"Найімовірніше, що на перші 100 кВт*год залишиться 2,64 гривень. На все, що понад 100 кВт*год на місяць, думаю, піднімуть до 4,8 гривень. ймовірний", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

На думку Білявського, тим, хто споживає понад 250 кВт, є сенс встановити ринковий рівень. А вирівнювати тариф для домогосподарств треба послідовно. Наприклад, у декілька черг протягом 18 місяців.

Яка ринкова ціна та чому тариф може зрости ще більше

Зазначимо, ще минулого року Нацкомісія (НКРЕКП) пропонувала підвищити тариф у два етапи. На першому - до 2,88 гривень, на другому - до 5,5 гривень за кіловат. Тоді в уряді вирішили зупинитися на тарифі 2,64 гривні, який мінімально дозволяв зберегти енергосистему в умовах 2023-го. Але стало зрозуміло, що ціни на електроенергію наближатимуться до ринкових.

Середня ціна у травні у комерційному сегменті становить близько 4 гривень за кВт*год. Якщо додати витрати на передачу, розподіл та доставку, виходить близько 7,5 гривень у середньому по Україні, пояснює Омельченко. Це і є комерційний тариф з урахуванням усіх факторів.

"Але ніхто не ризикне піднімати до такої величини. По-перше, з політичних причин, по-друге, через те, що багатьом буде складно його оплачувати. Тому, мабуть, зупиняться на серединному варіанті", - вважає експерт.

Хоча в принципі не виключено подальше підвищення у кілька етапів. Але головним принципом має бути, щоб ті, хто може заплатити, платили, а хто ні - отримували субсидії. Тому що при зростанні тарифів збільшуються податкові надходження. І відповідно зростає можливість компенсацій малозабезпеченим категоріям, додав він.

Зазначимо, тарифи в Україні - найнижчі в Європі. У перерахунку на євро це близько 0,06 євро за кВт*год. Підвищення до умовних 5 гривень означатиме 0,11 євро за кіловат. Майже стільки платять у Сербії, Албанії та Угорщині. Трохи більше у Молдові та Хорватії, удвічі вище у Норвегії, Румунії, Польщі та більшості країн Євросоюзу. Лідери - Італія, Кіпр, Бельгія, Ірландія та Німеччина. В останній платять по 0,40 євро за кіловат.

У Державній інспекції енергетичного нагляду України кажуть, що низький тариф гальмує відновлення енергосистеми.

Чому дефіцит улітку збільшиться та що буде з графіками

Підвищення тарифу на світло, ймовірно, спровокує зростання заборгованості з оплати комунальних послуг. Однак, інших варіантів немає, пояснює Володимир Омельченко.

Різницю між ринковою ціною та тарифом для населення покривають "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Перший ще 2022 року втратив Запорізьку АЕС - свій найбільший актив, і зараз фактично проходить пік ремонтної кампанії. А після весняної кампанії російських ударів зруйновано 50% потужностей гідроенерго. Можливості продовжувати дотації більше немає, наголосив експерт.

Підвищення тарифів - це можливість профінансувати ремонти державних електростанцій, що дозволить забезпечити країну світлом і зараз, і наступної зими.

"Якщо не буде ухвалено рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення, то взимку в енергосистемі буде величезний дефіцит, і світло може відключатися не на кілька годин, а на кілька діб", - зазначив Максим Білявський.

Прямо зараз дефіцит генеруючих потужностей призвів до того, що в Україні знову повернулися до графіків відключення світла. Поки з понеділка по п'ятницю. Причому графіки діють не цілодобово, а переважно в пікові години, якщо дозволяють ліміти від "Укренерго".

Підвищення тарифу на світло допоможе скоротити борги на ринку та дещо оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях, але не позбавить необхідності подавати електрику за графіком, каже Омельченко.

"Принаймні у короткостроковій перспективі. У середньо- та довгостроковій перспективі - так. Сказати, що якщо з 1 червня піднімуть тарифи для населення, то вже через місяць повністю відновлять 8 ГВт потужностей, - неправильно. Це може прискорити відновлення, але це буде не швидко", - зазначає він.

Крім того, є реальний ризик, що після підвищення тарифів ще більше обмежуватимуть населення. Пов'язано це насамперед із літом, коли на ремонтну кампанію накладається спекотна погода та зростання споживання через ті ж кондиціонери.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", - розповів Омельченко.

Особливо на собі це відчувають мешканці Києва. Оскільки нинішня методика визначення лімітів не враховує наявність критичної інфраструктури у тому чи іншому регіоні. У столиці такої інфраструктури багато, і працює вона не лише на Київ, а й на всю країну - парламент, міністерства тощо.

Тому й відключень у Києві минулого тижня було більше, ніж у середньому по країні. На сьогодні уряд переглядає методику та доручив розробити справедливі графіки.

Докладніше про це читайте за посиланням.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви міністра енергетики Германа Галущенка, його заступниці Світлани Гринчук, коментарі директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка та віцепрезидента Energy Club Максима Білявського.