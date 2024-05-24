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Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр

Київ, П'ятниця 24 травня 2024 15:39
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Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня. Але, ймовірно, підвищення не буде однаковим для всіх, а буде залежати від рівня споживання електрики.

Про це на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна.

"Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня... Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", - сказав міністр народним депутатам.

Як пояснив Галущенко, сьогодні тариф на світло для населення не покриває собівартості виробництва електроенергії. А такі компанії, як "Енергоатом" та "Укргідроенерго", виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення.

Підвищення тарифу на світло

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світло для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання з'явилося на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці цієї весни.

В результаті кількох масованих ударів росіяни знищили кілька великих ТЕС та ТЕЦ. Також з ладу було виведено Дніпровську ГЕС. Як пояснювали в Міненерго, тариф на світло хочуть підвищити, щоб отримати додаткові кошти на ремонт та відновлення енергооб'єктів України.

РБК-Україна розповідало, на скільки може зрости тариф на світло для населення у разі рішення про його підвищення.

Крім того, днями НКРЕКП підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Нові ціни почнуть діяти вже з 1 червня.

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Міненерго Герман Галущенко Тарифи на ЖКГ
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