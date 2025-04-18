Після переговорів у Парижі Рубіо визнав, що Європа може наблизити кінець війни

Відповідну заяву державник секретар США зробив 18 квітні перед вильотом до Вашингтона з паризького аеропорту Ле Бурже. Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф перебували у Парижі з 16 квітня. Головна мета їх візиту - переговори щодо війни РФ проти України.

На думку Рубіо, Британія, Франція та Німеччина могли б допомогти наблизити кінець війни в Україні.

"Я думаю, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть допомогти нам, просунути справу вперед і наблизити нас до вирішення. Я вважаю їхні ідеї дуже корисними та конструктивними", - заявив Рубіо.

Варто зазначити, що раніше США виключали участь Європи у переговорах щодо війни в Україні.

Відповідну заяву зробив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог на Мюнхенській конференції з безпеки. Він стверджував, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Таку позицію негативно сприйняли в Європі.

За даними Bloomberg, США згодом обіцяли Європі участь у мирних переговорах щодо України, оскільки Росія хоче зняття санкції ЄС.

Частково цю тезу підтвердив державний секретар США Марко Рубіо. Він не виключав, що питання про санкції ЄС проти Росії може бути порушене на переговорах щодо припинення вогню.