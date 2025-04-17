Переговори України з представниками "коаліції рішучих" у Парижі: перші подробиці

Українська делегація провела зустріч з представниками країн "коаліції рішучих" у Парижі. Головні теми перемовин - перемир'я та гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Зустріч пройшла в Єлисейському палаці. Україну на зустрічі представляли - керівник ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

На переговорах від "коаліції рішучих" були представники Британії, Німеччини та Франції, а саме:

дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн,

радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл,

радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Як зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга, на переговорах сторони обговорили, зокрема, припинення вогню та гарантії безпеки для України.

"Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України", - уточнив Єрмак.



Фото: Єрмак, Сибіга та Умєров зустрілися з представниками "коаліції рішучих" (t.me/ermaka2022)



Керівник Офісу президент назвав зустріч у Парижі "дуже змістовною розмовою".

Міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі наголосив, що робота над гарантіями безпеки разом з партнерами триває. За його словами, пріоритет України - результат, який гарантуватиме надійний мир.

Фото: Україна і "коаліція рішучих" обговорили перемир'я та гарантії безпеки (facebook.com/rustemumerov.ua)