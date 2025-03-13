Санкції ЄС можуть стати темою переговорів з РФ щодо перемир'я з Україною, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що на будь-яких переговорах з Росією щодо припинення вогню з Україною буде порушене питання про санкції, запроваджених країнами Європи проти країни-агресора. Також темою обговорень можуть бути заморожені активи РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
Відповідаючі на запитання представників ЗМІ у Вашингтоні стосовно позиції Білого дому щодо участі європейських партнерів у мирному процесі, американський чиновник зазначив, що офіційний Київ "посилив потребу в європейцях". Про це було вказано у спільній заяві після перемовин делегацій від України та США у Джидді 11 березня
"Але я вже публічно сказав, що європейці запровадили низку санкцій проти Російської Федерації, і я припускаю, що в будь-яких переговорах - якщо ми, сподіваюся, дійдемо до них - з росіянами вони піднімуть (питання, - ред.) цих європейських санкцій, які були накладені на них", - сказав Рубіо.
Держсекретар США висловив думку, що питання європейських санкцій "буде на столі" при майбутніх переговорах з російською стороною.
"Не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими (російськими, - ред.) активами тощо", - додав він.
Також Рубіо вважає "само собою зрозумілим", що для того, щоб в Україні" був мир, наприкінці цього процесу європейці мають прийняти певне рішення щодо того, що вони збираються робити з цими санкціями тощо".
"І тому я вважаю, що вони повинні бути обов'язково залучені до цього питання", - заявив американський чиновник.
Крім того, Рубіо розповів, що "є також усілякі обіцянки щодо безпеки, які європейські країни дали Україні, і це також, я думаю, буде частиною цієї розмови, коли ми просуватимемося вперед".
Варто нагадати, перед тим держсекретар США Марко Рубіо відповів, чи зберігатимуться санкції проти Росії. За його словами, Штати не скасували жодних санкцій проти РФ, які були запроваджених у попередні роки, і поки що "не зроблено нічого, щоб їх скасувати, вони залишаються чинними".
До слова, 12 березня видання Le Figaro повідомило, що Національні збори Франції розглянуть резолюцію із закликом арештувати заморожені російські активи на користь України.
Додамо, питання активів РФ стало особливо актуальним, оскільки в Європі почастішали заклики до їх конфіскації. Зокрема, у тексті резолюції закликається ЄС до негайного використання заморожених російських активів для підтримки України.
Також нагадаємо, 11 березня під час зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) відбулись переговори української та американської делегацій, під час яких сторони дійшли низки домовленостей: Київ погодився на 30-денне припинення вогню, а Вашингтон погодився відновити військову підтримку та знову розпочали обмін розвідданими.
Зараз очікується, як відреагує РФ на пропозицію щодо припинення вогню. Нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що його делегація їде до Росії, де вони говоритимуть про 30-денне припинення вогню з Україною.
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