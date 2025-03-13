Санкції ЄС можуть стати темою переговорів з РФ щодо перемир'я з Україною, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що на будь-яких переговорах з Росією щодо припинення вогню з Україною буде порушене питання про санкції, запроваджених країнами Європи проти країни-агресора. Також темою обговорень можуть бути заморожені активи РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

Відповідаючі на запитання представників ЗМІ у Вашингтоні стосовно позиції Білого дому щодо участі європейських партнерів у мирному процесі, американський чиновник зазначив, що офіційний Київ "посилив потребу в європейцях". Про це було вказано у спільній заяві після перемовин делегацій від України та США у Джидді 11 березня

"Але я вже публічно сказав, що європейці запровадили низку санкцій проти Російської Федерації, і я припускаю, що в будь-яких переговорах - якщо ми, сподіваюся, дійдемо до них - з росіянами вони піднімуть (питання, - ред.) цих європейських санкцій, які були накладені на них", - сказав Рубіо.

Держсекретар США висловив думку, що питання європейських санкцій "буде на столі" при майбутніх переговорах з російською стороною.

"Не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими (російськими, - ред.) активами тощо", - додав він.

Також Рубіо вважає "само собою зрозумілим", що для того, щоб в Україні" був мир, наприкінці цього процесу європейці мають прийняти певне рішення щодо того, що вони збираються робити з цими санкціями тощо".

"І тому я вважаю, що вони повинні бути обов'язково залучені до цього питання", - заявив американський чиновник.

Крім того, Рубіо розповів, що "є також усілякі обіцянки щодо безпеки, які європейські країни дали Україні, і це також, я думаю, буде частиною цієї розмови, коли ми просуватимемося вперед".