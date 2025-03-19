США пообіцяли Європі участь у мирних переговорах щодо України, - Bloomberg
США пообіцяли, що європейські партнери візьмуть участь у мирних переговорах щодо України. Оскільки Росія хоче зняття санкцій, запроваджених ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, американські чиновники заявили своїм європейським колегам, що ЄС повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді щодо України, оскільки Росія хоче зняття санкцій як частину угоди.
Зазначається, що США нещодавно дали зрозуміти європейцям, що пріоритетом є припинення бойових дій в Україні, а вже після цього можна обговорювати гарантії безпеки.
Такі меседжі можуть стати певним заспокоєнням для ЄС, оскільки європейські лідери побоювалися, що США спробують укласти угоду без них. Досі президент США Дональд Трамп значною мірою виключав Європу зі своїх розмов з Україною та Росією.
Офіційні особи США неодноразово заявляли союзникам, що санкції залишатимуться чинними доти, доки не буде досягнуто домовленостей, і що вони готові вжити заходів для посилення тиску на Кремль, якщо він не буде співпрацювати, в тому числі в енергетичній сфері.
Речники Ради національної безпеки США та Державного департаменту не відповіли на запити Bloomberg. Але держсекретар Марко Рубіо згадав про це питання у своєму виступі перед журналістами на саміті G7 у Канаді минулого тижня.
"Європейський Союз наклав значні санкції на РФ і на окремих осіб всередині Росії. Тож з ними треба буде консультуватися, їх треба буде залучати до цього процесу і так далі. Тому давайте не будемо визначати наперед і не будемо випереджати події", - заявляв Рубіо.
Протистояння Трампа та Європи
Варто зазначити, що президент Дональд Трамп ще до перемоги на виборах критикував Європу за те, що вона мало вкладає в безпеку та оборону. Також він скаржився, що нібито європейські країни дали менше грошей на підтримку України.
Трамп хоче, що країни НАТО збільшили витрати на оборону до 5%ВВП, хоча деякі країни ЄС не досягли рівня у 2% ВВП.
Іншим фактором, який ускладнив відносини між США та Європою, стала Україна. На Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це певним чином активізувало дії європейських країн.
Франція та Британія взяли ініціативу щодо розробки мирної угоди, яка забезпечить мир в Україні після припинення бойових дій. Також була створена "коаліція охочих" для формування можливої миротворчої місії.
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