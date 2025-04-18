После переговоров в Париже Рубио признал, что Европа может приблизить конец войны

Соответствующее заявление государственный секретарь США сделал 18 апреля перед вылетом в Вашингтон из парижского аэропорта Ле Бурже. Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф находились в Париже с 16 апреля. Главная цель их визита - переговоры по войне РФ против Украины.

По мнению Рубио, Великобритания, Франция и Германия могли бы помочь приблизить конец войны в Украине.

"Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам, продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными", - заявил Рубио.

Стоит отметить, что ранее США исключали участие Европы в переговорах по войне в Украине.

Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности. Он утверждал, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Такую позицию негативно восприняли в Европе.

По данным Bloomberg, США позже обещали Европе участие в мирных переговорах по Украине, поскольку Россия хочет снятия санкций ЕС.

Частично этот тезис подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио. Он не исключал, что вопрос о санкциях ЕС против России может быть поднят на переговорах по прекращению огня.