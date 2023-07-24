Після обстрілу собору до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО

Місія ЮНЕСКО прибуде до Одеси найближчими днями. Вона проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
В ЮНЕСКО наголосили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину.
При цьому зазначимо, що країна-агресор досі має членство в Організації.
"Очікуємо активних дій задля збереження та відновлення нашого культурного спадку та закликаємо виключити Росію зі складу країн-учасниць Організації", - додають у міністерстві.
Зазначимо, що після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно б'є по Одесі та області.
Сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.
Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета влучила у центральний вівтар.
УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування". Одеська єпархія засудила терористичний акт росіян.
Додамо, що італійський уряд готовий долучитися до відбудови собору.
Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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