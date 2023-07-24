После обстрела собора в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО

Миссия ЮНЕСКО прибудет в Одессу в ближайшие дни. Она проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
В ЮНЕСКО подчеркнули, что умышленное нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению.
При этом отметим, что страна-агрессор до сих пор имеет членство в Организации.
"Ожидаем активных действий по сохранению и восстановлению нашего культурного наследия и призываем исключить Россию из состава стран-участниц Организации", - добавляют в министерстве.
Отметим, что после выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области.
Сегодня глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе повреждены 57 памятников архитектуры.
В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.
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Добавим, что итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению собора.
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