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После обстрела собора в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО

Фото: после обстрела собора в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Миссия ЮНЕСКО прибудет в Одессу в ближайшие дни. Она проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

В ЮНЕСКО подчеркнули, что умышленное нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению.

При этом отметим, что страна-агрессор до сих пор имеет членство в Организации.

"Ожидаем активных действий по сохранению и восстановлению нашего культурного наследия и призываем исключить Россию из состава стран-участниц Организации", - добавляют в министерстве.

Обстрел Одессы и области

Отметим, что после выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области.

Сегодня глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе повреждены 57 памятников архитектуры.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.

УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях". Одесская епархия осудила террористический акт россиян

Добавим, что итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению собора.

Больше о том, чем известен собор, - читайте в материале РБК-Украина.

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