Після обстрілу Херсона можливі перебої з водою: пошкоджено критичний об’єкт

Фото: у Херсоні можливі проблеми з водою після ворожого обстрілу (Getty Images)

В ніч на суботу окупанти атакували Херсон і пошкодили об’єкт, який забезпечує водопостачання міста. У частині міста можливі перебої або знижений тиск води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника МВА Ярослава Шанька.

За словами Шанька, внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста. "На час відновлювальних робіт у частині Дніпровського, Корабельного та Центрального районів можливі перебої або знижений тиск водопостачання. Можлива подача води за графіком - повідомлю про це окремо", - зауважив начальник МВА. Водночас він запевнив містян, що відповідні служби працюють на місці та роблять усе, аби якнайшвидше відновити подачу води.