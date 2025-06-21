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Після обстрілу Херсона можливі перебої з водою: пошкоджено критичний об’єкт

Україна, Субота 21 червня 2025 21:29
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Після обстрілу Херсона можливі перебої з водою: пошкоджено критичний об’єкт Фото: у Херсоні можливі проблеми з водою після ворожого обстрілу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на суботу окупанти атакували Херсон і пошкодили об’єкт, який забезпечує водопостачання міста. У частині міста можливі перебої або знижений тиск води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника МВА Ярослава Шанька.

За словами Шанька, внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста.

"На час відновлювальних робіт у частині Дніпровського, Корабельного та Центрального районів можливі перебої або знижений тиск водопостачання. Можлива подача води за графіком - повідомлю про це окремо", - зауважив начальник МВА.

Водночас він запевнив містян, що відповідні служби працюють на місці та роблять усе, аби якнайшвидше відновити подачу води.

Удари Росії по Україні

Нагадаємо, що протягом ночі на 21 червня армія РФ обстріляла житлові будинки в Херсоні. Раніше повідомлялось, що ворожа атака поранила місцеву жінку, а також було пошкоджено кілька квартир.

Варто додати, що цієї ночі росіяни також здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області.

Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

Зауважимо, що надвечір 21 червня російські військові атакували Суми безпілотниками. Наразі вже відомо, що по місту завдали ударів кілька російських дронів "Ланцет".

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Херсон Війна Росії проти України
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