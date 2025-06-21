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Росіяни атакували Суми "Ланцетами": влучили в багатоповерхівку та підприємство

Суми, Субота 21 червня 2025 20:10
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Росіяни атакували Суми "Ланцетами": влучили в багатоповерхівку та підприємство Фото: Суми постійно перебувають під атаками росіян (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти ввечері 21 червня атакували Суми безпілотниками. По місту завдали ударів кілька російських БПЛА "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram.

"Близько 17:30 ворог завдав удару по об’єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю одного з підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Кобзар.

Також він повідомив, що інший ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці у місті. Пошкоджено дах будівлі, обійшлося без постраждалих. В обох випадках росіяни били дронами "Ланцет".

"На місці працюють усі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки", - додав в.о. мера.

Що таке "Ланцет"

ZALA Lancet ("Ланцет") - російський "баражуючий боєприпас", який окупанти активно почали використовувати з зими 2022 - 2023 років. Росіяни стверджують, що це нібито унікальна розробка компанії ZALA Aero. Характеристики:

  • Швидкість руху в повітрі - до 300 км/год;
  • радіус польоту до 40 км;
  • максимальна маса до 12 кг.

Удари росіян по Сумах

Нагадаємо, що 20 червня окупанти ввечері пошкодили у Сумах багатоповерхівку. Удару теж завдавали "Ланцетом", які можуть долітати до околиць міста.

Важко було 16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

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