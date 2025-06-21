Росіяни атакували Суми "Ланцетами": влучили в багатоповерхівку та підприємство

Російські окупанти ввечері 21 червня атакували Суми безпілотниками. По місту завдали ударів кілька російських БПЛА "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram.

"Близько 17:30 ворог завдав удару по об’єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю одного з підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Кобзар. Також він повідомив, що інший ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці у місті. Пошкоджено дах будівлі, обійшлося без постраждалих. В обох випадках росіяни били дронами "Ланцет". "На місці працюють усі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки", - додав в.о. мера.